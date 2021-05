سکول میں 215 بچوں کی اجتماعی قبر دریافت، پوری دنیا ہل کر رہ گئی

اوٹاوا (ڈیلی پاکستان آن لائن) کینیڈا میں ایک سابق بورڈنگ سکول سے 215 بچوں کی اجتماعی قبر کی دریافت نے پوری دنیا کے والدین کو ہلا کر رکھ دیا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق ریاست برٹش کولمبیا کے شہر کملوپس میں واقع اس بورڈنگ سکول کو 1978 میں بند کردیا گیا تھا۔ اس سکول میں 500 طلبہ زیر تعلیم تھے جنہیں جدید ثقافت کے تابع کرنے کیلئے یہ سکول قائم کیا گیا تھا۔ سکول میں بچوں کو اپنی زبان اور ثقافت کو ترک کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔

برطانوی وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے یہ خبر سامنے آنے پر کہا کہ اجتماعی قبر کی دریافت سے وہ بہت رنجیدہ ہیں۔ یہ کینیڈا کی شرمناک تاریخ کی انتہائی تکلیف دہ یاد دہانی ہے۔

