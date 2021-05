ملک سے فرار کی خبریں، زلفی بخاری خود میدان میں آگئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم کے سابق معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ وہ دبئی میں آرام کررہے ہیں ،دو دن بعد واپس آئیں گے۔

زلفی بخاری کے آج متحدہ عرب امارات جانے کے بعد پاکستان مسلم لیگ (ن) اور میڈیا کی جانب سے سوال اٹھایا جارہا تھا کہ زلفی بخاری رنگ روڈ سکینڈل میں نام آنے کے باوجود بیرون ملک کیسے چلے گئے؟ لیگی حلقوں کا کہنا تھا کہ زلفی بخاری کو فرار کروایا گیا ہے وہ اب واپس پاکستان نہیں آئیں گے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ردعمل دیتے ہوئے زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ میرے خلاف چلائے جانے والے ٹرینڈ کا جواب پہلے بھی دے سکتا تھا مگر بعض اوقات تاخیر میں زیادہ مزہ آتا ہے۔میں دو دن بعد واپس آؤں گا۔لیگی جنگجو اور کچھ صحافی تب تک بریک لے سکتے ہیں۔

خیال رہے کہ رنگ روڈ سکینڈل میں نام آنے کے بعد زلفی بخاری نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔

Could have done this earlier but it’s more fun after you waste time in a useless trend. I’ll be relaxing in dubai and return after 2 days, see you soon.

PMLN warriors and speculative media may take a break as well. ♥️