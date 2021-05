امریکی اخبار کا غزہ کے شہید بچوں کو خراج عقیدت

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے اسرائیل کے غزہ پر حملوں کے دوران شہید ہونے والے 18 سال سے کم عمر بچوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی تصاویر صفحہ اول پر شائع کی ہیں۔

نیو یارک ٹائمز نے اسرائیلی بمباری سے شہید کم از کم 67 فلسطینی بچوں کی تصاویر صفحہ اول پر شائع کی ہیں اور ان تصویروں کے کیپشن میں لکھا ہے کہ ’یہ صرف بچے تھے،جو ڈاکٹر، آرٹسٹ یا لیڈر بننا چاہتے تھے‘۔اسرائیل کے غزہ پر فضائی حملوں اور ٹینکوں سے بمباری میں درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنیں،67 بچوں سمیت 200 سے زائد مردو خواتین شہید جبک سینکڑوں زخمی ہوئے۔

They Were Just Children

“They had wanted to be doctors, artists and leaders.”

The 67 beautiful children of Gaza who were brutally killed by Israel in 11 days. pic.twitter.com/iCamjUK1lK