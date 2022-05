نوا ز شریف کو ایٹمی دھماکے نہ کرنے پر 6بلین ڈالر کی پیشکش ہوئی تھی:بروسریڈل نوا ز شریف کو ایٹمی دھماکے نہ کرنے پر 6بلین ڈالر کی پیشکش ہوئی تھی:بروسریڈل

نیویارک (طاہر محمود چوہدری سے) 69 سالہ بروس ریڈل، امریکی سی آئی اے میں بطور اینالسٹ اور کاؤنٹر ٹرئیزم ایکسپرٹ اپنی 29 سالہ مدتِ ملازمت پوری کرنے کے بعد 2006 ء میں ریٹائرڈ ہو گئے، اس دوران وہ چار سابق امریکی صدور، جارج ہنری بش (بش سینئر) بل کلنٹن، جارج ڈبلیو بش اور باراک اْبامہ کے مشیر اور سپیشل اسسٹنٹ برائے مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیاء امور رہے، 1997 تا 2001 ء وہ صدر بل کلنٹن کے سپیشل اسسٹنٹ برائے نیشنل سکیورٹی کونسل تھے، بروس ریڈل کئی کتابوں کے مصنف ہیں، علاوہ ازیں واشنگٹن کی جان ہپوکن یونیورسٹی کے سکول آف ایڈوانس سٹڈیز میں پروفیسر ہیں، اور اب امریکی تھنک ٹینک بروکنگس انٹیلی جنس میں پراجیکٹ ڈائریکٹر اور بروکنگز انسٹیٹیوشن کے سبان سنٹر برائے مڈل ایسٹ پالیسی میں سینئر فیلو کے طور پر کام کر رہے ہیں، بروس ریڈل نے بھارت اور پاکستان کے 1998 ء میں ایٹمی دھماکے کرنے کی اندرونی کہانی بطور ایک چشم دید کے اپنی کتاب ”Avoiding Armageddon: America، India And Pakistan To the Brink and Back“ میں تفصیل کیساتھ بیان کی ہے، بروس ریڈل کے مطابق 1998ء میں امریکہ کو ایسی اطلاعات تھیں کہ بھارت ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے، اسی بنا پر ایک اعلیٰ سطحی تین رکنی امریکی وفد نے بھارت کا دورہ کیا تاکہ انڈیا کو ایٹمی دھماکوں سے باز رکھا جا سکے، بطور صدر کے سپیشل اسسٹنٹ برائے ساؤتھ ایشیاء امور مجھ سمیت اس وفد میں ڈپٹی سیکرٹری آف سٹیٹ سٹروب ٹالبوٹ اور اسسٹنٹ سیکرٹری برائے ساؤتھ ایشیاء کارل انڈرفرتھ بھارت جانیوالے وفد کا حصہ تھے۔ بھارتی وزیراعظم واجپائی نے وفد کو یقین دہانی کرائی تھی بھارت ایٹمی دھماکے نہیں کریگا، تاہم ہمیں بھارت سے واپس آئے ہوئے ابھی بمشکل ایک ماہ بھی نہیں ہوا تھا کہ مئی 1998 ء میں بھارت نے یکے بعد دیگرے کئی ا یٹمی دھماکے کر دیئے، بھارت کے اس حیران کن اقدام پر صدر بل کلنٹن سی آئی اے، اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ سمیت تمام ایسے متعلقہ افراد پر سخت برہم تھے، جو بھارت کیساتھ مذاکرات میں شامل تھے، صدر کا موقف تھا اب بھارت پر اس کی فوجی اور اقتصادی امداد سمیت دیگر پابندیاں لگانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔بھارت نے اس موقع پر اپنے ایٹمی دھماکے کرنے کا جواز پاکستان کی بجائے چین کو قرار دیا تھا،بروس ریڈل کے مطابق بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے بعد اب توقع تھی کہ پاکستان بھی ایسا ضرور کریگا، لہٰذا پاکستان کو اس کے ارادوں سے باز رکھنے کیلئے واشنگٹن سے جو ٹیم پاکستان بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا، میں بھی بطور نیشنل سکیوورٹی کونسل کے مشیر اور صدر بل کلنٹن کے سپیشل اسسٹنٹ فار ساؤتھ ایشیاء ایک رکن کے اس ٹیم کا حصہ تھا، دوسرے دو ارکان میں سٹروب تالبوٹ (ڈپٹی سیکرٹری آف سٹیٹ) اور کارل انڈر فرتھ (اسسٹنٹ سیکرٹری آف سٹیٹ برائے ساؤتھ ایشیاء) شامل تھے۔ ہمیں یہ ”مشن ایمپوسیبل“ دیا گیا تھا کہ پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے سے باز رکھا جائے۔ بروس ریڈل کا کہنا ہے ہم تینوں امریکی سنٹ کام کے جنرل انتھونی زینی کے خصوصی جہاز پر پاکستان پہنچے، اس وقت امریکی ایئر فورس کے پاس غالباً یہ سب سے قدیم ترین طیارہ تھا جو بالآخر ہمیں امریکی شہر ٹیمپا بے سے اسلام آباد پہنچانے میں کامیاب ہو گیا، اسلام آباد کا ماحول، خصوصاً وزیراعظم نواز شریف اور ان کی کابینہ سخت سراسیمگی کے عالم میں تھی، پاکستانی میڈیا، اہم ایلیٹ سمیت پاکستان کے سائنسدان، خصوصاً ڈاکٹر اے کیو خان ایٹمی دھماکے کیلئے گرین سگنل چاہ رہے تھے، پاکستانی وزیرِ خارجہ دھماکوں کیلئے چیخ رہا تھا، ایسے ماحول میں ہم نے محسوس کیا کہ صرف ایک آواز تھی، اور وہ تھی آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کی، وہ واحد شخص تھے، جو ہمیں ٹھنڈے دماغ کیساتھ محسوس ہوئے، ان کا کہنا تھا نواز شریف کے پاس اب ایٹمی دھماکے کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، اگر اب اس نے ایسا نہ کیا، تو وہ اپنے ہی ملک میں اپنی کریڈبلٹی کھو بیٹھیں گے، ایسے وقت میں ہمارے لیے پاکستان میں کوئی خوشگوار صورتحال نہ تھی، وزیر خارجہ گوہر ایوب خان نے سٹروب تالبوٹ کو بتایا تھا اب جبکہ بھارت ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کی چھٹی ایٹمی قوت بن چکا ہے، اب یہ دوڑ نہیں رکے گی بلکہ بھارت اب آگے بڑھ کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستقل نشست کی ڈیمانڈ کریگا، بروس ریڈل لکھتے ہیں اسوقت ہمیں جو فوری امید نظر آئی وہ تھی نواز شریف کو ایٹمی دھماکوں سے باز رکھنے کیلئے آخری امید کے طور پر پاکستان کو اقتصادی اور فوجی امداد کی آفر کی جائے۔ ایف 16 طیاروں سمیت پریسلر ترمیم کو ختم کرنے اور عالمی سپورٹ کی یقین دہانی کرائی جائے، ایٹمی دھماکوں سے باز رکھنے کیلئے اس موقع پر نواز شریف کو 6 بلین ڈالر کی امداد کی پیشکش کی گئی اور انہیں امریکہ کے سٹیٹ وزٹ کی دعوت بھی دی گئی تھی جبکہ نواز شریف کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ امریکہ مسئلہ کشمیر پر ثالثی کرے اور صدر کلنٹن اپنا آئندہ دورہ صرف پاکستان کا کریں، وہ بھار ت کا دورہ نہ کریں، اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کا اپنا دورہ ختم کرکے واپس امریکہ روانہ ہوتے، نواز شریف نے فوج اور سائنسدانوں کو ایٹمی دھماکے کرنے کی اجازت دیدی، اس طرح پاکستان نے بھارت کے جواب میں 28 اور 30 مئی کو ایٹمی دھماکے کر دیئے اور اس کیساتھ ہی پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا اسرائیل اور بھارت پاکستان کی ایٹمی تنصیبا ت پر حملوں کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے جبکہ یہ صرف ایک ”سموک سکرین“ تھا۔

بروس ریڈل