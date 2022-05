اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کی پولیس نے پر امن مظاہرین پر بربریت ی ، حکومتی حربےقابل مذمت اورناقابل قبول ہیں ۔

Condemnable & unacceptable. Flouting the Constitution & SC orders, this criminal Imported govt unleashed police brutality on our peaceful Azadi March protestors. Night before our March, Punjab & Sindh police violated PTI mbrs homes harassing the families.pic.twitter.com/r10mlgVYSd