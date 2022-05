قومی کرکٹر عثمان قادر کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش، مداحوں کوخوشخبری سناد ی

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز آل راؤنڈر عثمان قادر کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔

قومی کرکٹر عثمان قادر نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پرستاروں کو ننھی پری کی آمد کی خوش خبری سنائی۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ نے مجھے تیسری مرتبہ اپنی رحمت سے نوازا ہے۔

Allah has blessed us with his third Rahmat

Alhumdulillah !.Now I have 3 princesses along with my Queen.

Remember us in your Duas pic.twitter.com/annbhZSTLR