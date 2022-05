سینیٹری پیڈز پر پابندی نہیں، لگژری چیزوں پر پابندی لگی : مفتاح اسماعیل

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وزیر خزانہ مفتاح اسمٰاعیل نے واضح کیا ہے کہ حکومت نے سینیٹری پیڈز، ڈائپرز یا ان کے خام مال پر پابندی عائد نہیں کی ہے، پابندیاں صرف کچھ لگژری یا غیر ضروری سامان پر لاگو ہوتی ہیں۔

ایک ٹوئٹ میں انہوں نے کہا کہ ’کسی صنعتی خام مال پر کوئی پابندی نہیں ہے، پابندی صرف کچھ لگژری یا غیر ضروری سامان پر ہے اور یقینی طور پر سینیٹری پیڈز یا ڈائپرز (یا ان کے خام مال) پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو کہ بلاشبہ ضروری سامان ہیں‘۔وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ حکومت کل اس معاملے پر باضابطہ وضاحت جاری کرے گی۔

There is no ban on any industrial raw material. The ban is only on some luxury or non-essential goods. And there is certainly no ban on sanitary pads or diapers (or their raw materials), which are obviously essential goods. We will issue further official clarification on Monday. https://t.co/FCdissqyBq