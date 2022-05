’پاوری گرل‘ کو یونیورسٹی پروگرام میں مدعو کرنے پر لوگ برہم ’پاوری گرل‘ کو یونیورسٹی پروگرام میں مدعو کرنے پر لوگ برہم

کراچی (ویب ڈیسک) نجی یونیورسٹی ’شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹی ٹیوٹ آف سائنس ایںڈ ٹیکنالوجی‘ (زیبسٹ) کی جانب سے میڈیا فیسٹیول میں ’پاوری گرل‘ دنانیر مبین کو مدعو کیے جانے پر شائقین نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو بلانے سے تعلیمی اداروں کے معیار پر بھی انگلی اٹھتی ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق

دنانیر مبین اس وقت اچانک دنیا بھر میں مشہور ہوئی تھیں جب کہ 6 فروری 2021 کو ان کی ایک مختصر انسٹاگرام ویڈیو وائرل ہوگئی تھی۔

دنانیر نے 6 فروری کو اپنی بہن اور سہیلیوں کے ہمراہ شمالی علاقہ جات میں سیر سیاحت کے دوران محض 5 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی جو کافی وائرل ہوئی تھی۔

مختصر ویڈیو میں دنانیر انگریزی انداز میں اردو بولتے ہوئی دکھائی دی تھیں۔

مذکورہ ویڈیو میں دنانیر کو ’یہ ہماری کار ہے، یہ ہم ہیں اور یہاں ہماری ’پاوری‘ ہو رہی ہے‘ کہتے ہوئے سنا جا سکتا تھا۔

مذکورہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد راتوں رات اسٹار بن جانے والی دنانیر مبین نے اگرچہ بعد ازاں ماڈلنگ اور اداکاری میں بھی انٹری دی اور اسی وجہ سے زیبسٹ نے اپنے میڈیا فیسٹیول میں بھی انہیں مدعو کیا مگر لوگوں کی ان کی وہاں موجودگی اچھی نہیں لگی۔

زیبسٹ انتظامیہ نے دنانیر مبین کو ’زیب میڈیا فیسٹیول‘ میں ’دی انسٹنٹ ریوولیوشن‘ نامی پروگرام میں گفتگو کے لیے مدعو کیا تھا۔

انتظامیہ نے ان کے ہمراہ متعدد شوبز شخصیات، اداکاراؤں، ماڈلز اور سوشل میڈیا اسٹارز کو بھی بلایا تھا مگر شائقین نے دیگر کے بجائے دنانیر مبین کی شرکت پر اعتراض کیا۔

سوشل میڈیا پر لوگوں نے جہاں زیبسٹ انتظامیہ پر تنقید کی، وہیں دنانیر مبین کی تعلیمی ادارے کے پروگرام میں شرکت پر ادارے کی تعلیمی ساکھ پر بھی سوال اٹھایا اور ساتھ ہی لوگوں نے ’پاوری گرل‘ پر ہلکے پھلکے انداز میں تنقید بھی کی۔

ایک صارف نے دنانیر مبین کو یونیورسٹی کی جانب سے مدعو کیے جانے پر سخت رد عمل دیا اور کہا کہ انہیں موٹیویشنل سپیکر کے طور پر بلانے سے نہ صرف ہمارے تعلیمی اداروں کی تنزلی کا پتا چلتا ہے بلکہ اس سے سماجی تنزلی بھی کھل کر سامنے آگئی۔

ایک صارف نے دنانیر مبین کے پروگرام کا بینر شیئر کرتے ہوئے مزاحیہ انداز میں تنقید کی کہ اب وہ لوگوں کو سکھائیں گی کہ 10 سیکنڈز کی ویڈیو بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔

Dananeer Mobeen telling people how difficult it was to make a 10sec video. pic.twitter.com/zRxHEowDYK — zakir saam (@zakir_saam) May 23, 2022

ایک اور صارف نے انہیں مدعو کیے جانے پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں دنانیر مبین سے نفرت یا کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسے ملک میں جہاں شاعر اور فنکار اپنی شناخت بنانے کے لیے خودکشیاں کر رہے ہیں، وہاں ایسے لوگوں کو اتنی اہمیت دینا ٹھیک ہے؟

No hate for dananeer genuinely but in a country where our artists, writers and poets are committing suicide from a lack of recognition, we do genuinely need to have a conversation about who we choose to promote. I think the hate is extremely unnecessary though. https://t.co/fpBppMZrvG — Awhiteespresso (@hamzaarashid) May 23, 2022

ایک اور صارف نے دنانیر مبین کی تقریر سنے بغیر ان پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں نہیں معلوم کہ وہ کیسی متاثر کن تقریر کر سکیں گی، ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ انہیں مدعو کرنا سوالیہ نشان ہے۔

As much as I like to think about these things positively, I cannot think how Dananeer could develop and deliver a meaningful lecture or a speech. Really questionable stuff. — Trenchant (@Trenchant2) May 23, 2022

ایک صارف نے دنانیر مبین پر تنقید کرنے والے لوگوں کو یاد دلایا کہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ زیبسٹ ایک بزنس اسکول ہے جو دیگر اداکاروں کو بھی مدعو کرتا ہے اور یہ کہ اب دنانیر کامیاب اداکارہ بن چکی ہیں اور وہ ویڈیوز اور ڈراموں میں نظر آتی ہیں، انہیں مدعو کیے جانے میں کیا خرابی ہے؟

I don’t understand why is everyone so salty about this. SZABIST is a business school & has a communication design as well as a media sciences program. Dananeer is a content creator/digital influencer & now an actor. It makes sense to invite her. What’s the fuss about? https://t.co/U5DuGSZwds — Aamna #BehindYouSkipper (@AamnaFasihi) May 23, 2022

ان کی طرح پوڈکاسٹ شو شہزاد غیاث شیخ نے بھی دنانیر کی حمایت کی اور ان پر تنقید کرنے والے لوگوں کے لیے لکھا کہ یہ فیصلہ کرنے والے ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ کون فنکار ہے یا نہیں؟

Why are we gate keeping who gets to call themselves an artist and who doesn't. This isn't about Dananeer even. Hundreds of people make Tiktoks and thousands of people shit on them for doing so, once we start deciding who an artist is and who isn't 1/2 — Shehzad Ghias Shaikh (@Shehzad89) May 23, 2022

انہوں نے واضح کیا کہ وہ دنانیر مبین کی بات نہیں کر رہے بلکہ وہ اس کانٹینٹ کریئٹر کی بات کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز بناتے ہیں۔

انہوں نے لکھا کہ جب ہم لوگ فیصلہ کرلیتے ہیں کہ فلاں شخص فنکار نہیں تو پھر انہیں ان کی ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے پر بھی گالیاں دینے لگتے ہیں۔

انہوں نے ایک اور ٹوئٹ میں لکھا کہ ہم لوگ ٹرولنگ کو عام کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی نو عمر لڑکی خود کو فنکار سمجھ کر ٹک ٹاک ویڈیوز بناتی ہے تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ ہم کیوں انہیں غلط سمجھتے ہیں۔

All we are doing is adding to that troll culture and destroying the dreams of all those wannabe artists. Kya jata hay humara if a teenage girl who makes tiktoks thinks of her as an artist? Why go out of our way and be like tu artist nahee hay zyada free na ho 2/2 — Shehzad Ghias Shaikh (@Shehzad89) May 23, 2022