سدھوموسے والا کو کس حال میں ہسپتال لایا گیا ؟ ڈاکٹر کا بیان سامنے آگیا

چندی گڑھ (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی پنجاب کے ضلع مانسا کے سول ہسپتال کے سول سرجن ڈاکٹر رنجیت رائے کا کہنا ہے کہ پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کو مردہ حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر رنجیت نے بتایا کہ آج شام کو سول ہسپتال میں مجموعی طور پر تین لاشیں لائی گئیں جن میں سے ایک سدھو موسے والا کی تھی۔ گلوکار کے ساتھ دو زخمی افراد کو بھی لایا گیا تھا جنہیں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد بڑے ہسپتال میں ریفر کردیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سدھو موسے والا ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکے تھے۔

خیال رہے کہ پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کو ضلع مانسا کے گاؤں جواہر کے میں قتل کیا گیا ہے، گزشتہ روز پنجاب کی ریاستی حکومت نے ان سمیت 420 افراد کی سیکیورٹی ہٹائی تھی۔ سدھو موسے والا پر 30 گولیاں چلائی گئیں جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ موجود دیگر دو افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فائرنگ کے بعد سدھو کو فوری طور پر مانسا کے سول ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ چکے تھے۔

یہاں یہ بھی یاد رہے کہ 29 سالہ گلوکار نے حالیہ ریاستی انتخابات میں کانگریس کے ٹکٹ پر مانسا کی نشست سے الیکشن لڑا تھا تاہم وہ عام آدمی پارٹی کے ایک ایسے شخص سے الیکشن ہار گئے تھے جس کو کچھ روز پہلے ان کی اپنی ہی پارٹی نے کرپشن کے الزامات پر کابینہ سے بے دخل کیا ہے۔

#WATCH | Three people were brought to the hospital, out of which Sidhu Moose Wala was dead. After giving primary treatment, the two injured have been referred to a higher institute for further treatment: Dr Ranjeet Rai, Civil Surgeon, Mansa Hospital pic.twitter.com/3j0QAWkofh