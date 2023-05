پاکستان تحریک انصا ف چھوڑنے والے معروف گلوکار ابرار الحق کو کنسرٹ کیلئے لندن جانا مہنگا پڑ گیا، ویڈیو ز وائر ل

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصا ف چھوڑنے والے معروف گلوکار ابرار الحق کو لندن جانا مہنگا پڑ گیا ۔

تفصیلات کے مطابق ابرارالحق نے 9مئی کے واقعات کے بعد پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اور اس کے بعد انہوں نے لندن میں شیڈول کنسرٹ کی تیاری شروع کر دی ، انہیں پہلے تو ملک سے نکلنے کیلئے پاپڑ بیلنے پڑے لیکن یہ مشکلات یہیں ختم نہیں ہوئیں بلکہ لندن میں بھی انہیں تحریک انصاف کے مبینہ کارکنان کی جانب سے نشانہ بننے کا خوف کھاتا رہا ۔

ایسا ہی ایک منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب ابرار الحق کنسرٹ کیلئے ہال پہنچے تو وہ ابھی اپنی گاڑی میں ہی موجود تھے اور گارڈز کو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں انہیں یہاں سے ہٹائیں ۔گارڈز ان کو تسلی دیتاہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں ایسا ویسا کچھ نہیں ہو گا۔

Abrar ul Haq before his media talk. pic.twitter.com/O1AmR3olhx

اگلی ویڈیو میں وہ باہر آتے ہیں اور میڈیا سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اتنی دیر میں وہاں پر بھی ہنگامہ آرائی شروع ہو جاتی ہے اور گارڈز ابرار الحق کو کھینچتے ہوئے اندر لے جاتے ہیں جبکہ گارڈز کی میڈیا کے نمائندوں سے تلخ کلامی بھی ہوتی ہے ۔

Journalists were brutally attacked during Abrar ul Haq's media talk in London.#London #IbrarUlHaq pic.twitter.com/V9nVNo3cYe