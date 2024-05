معروف بھارتی اداکارہ نے اپنے شوہر پر بے وفائی کا الزام لگادیا

ممبئی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارتی اداکارہ دلجیت کور نے اپنے دوسرے شوہر نکھیل پٹیل پر بے وفائی کا سنگین الزام عائد کر دیا۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق دلجیت کور رئیلٹی شو بگ باس کے سیزن 13کا حصہ رہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال کاروباری شخص نکھیل پٹیل کے ساتھ شادی کی اور ان کے ساتھ مستقل طور پر کینیامنتقل ہونے کا اعلان کیا۔تاہم شادی کے دو ماہ بعد ہی ان کے مابین تلخی اور طلاق کی افواہیں گردش کرنے لگیں۔

اب دلجیت کور کی طرف سے سوشل میڈیا پوسٹس اور ڈائریکٹ میسجز کے ذریعے نکھیل پٹیل کو بے وفائی کا مرتکب قرار دیا جا رہا ہے۔ اداکارہ کا کہنا ہے کہ نکھیل کا کسی ’ایس این‘ نامی لڑکی کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے۔ ایک پوسٹ میں وہ کہتی ہیں کہ ’’مجھے نکھیل نے کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، تمہارا نہیں ہے۔‘‘

Dalljiet Kaur's new post creates a buzz. She clearly questions the mystery girl SN. #daljiet pic.twitter.com/3dfbQANvCu