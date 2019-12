”مجھے پاکستانی کھلاڑی کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا“ ڈین جونز نے اردو میں انٹرویو پر تنقید کرنے والے صحافی کو کرارا جواب دیدیا، پاکستانیوں کے دل خوش کر دئیے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق آسٹریلین کرکٹر ڈین جونز ایک صحافی ٹونی ٹارڈیو کی جانب سے پاکستانی کھلاڑی کے اردو زبان میں انٹرویو کا مذاق اڑانے پر ان کے دفاع میں سامنے آ گئے ہیں۔

ٹونی ٹارڈیو نے ایڈیلیڈ ٹیسٹ میچ سے ایک روز قبل ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے پر پاکستانی کھلاڑی کا انٹرویو دیکھا جو اردو زبان میں تھا جس کے بعد انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ مجھے اس انٹرویو کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا۔

Just heard an interview with a Pakistani fast bowler at the Adelaide Oval on Fox sports and I can say with a fair bit of certainty that I didn’t understand one word

ڈین جونز ٹونی ٹارڈیو کی اس ٹویٹ سے ذرا بھی خوش نہ ہوئے اور انہیں کرارا جواب دیتے ہوئے لکھا ”کم از کم وہ کوشش کرتے ہیں ٹونی۔۔۔ انگریزی ان کی دوسری زبان ہے اور ہمارے کھلاڑی بھی جب متحدہ عرب امارات (یو اے ای) جاتے ہیں تو انٹرویو اردو زبان میں نہیں دیتے۔“

At least they try Tony... English is their second language and our guys don’t speak Urdu when they are in UAE for matches when being interviewed.. https://t.co/XjBdh9SJKi