شاہین آفریدی کی فیلڈنگ پر پاکستانی برہم

ایڈیلیڈ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ایڈیلیڈ میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کا افتتاحی روز پاکستانی باﺅلرز کیلئے برا رہا اور کینگروز نے ایک وکٹ کے نقصان302 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔

اگرچہ شاہین شاہ آفریدی نے پہلے روز واحد کامیابی دلائی مگر میدان میں ان کی ناقص فیلڈنگ نے پاکستانیوں کو برہم کر دیا جنہیں پہلے روز ہی یہ ٹیسٹ میچ ہاتھ سے نکلتا نظر آنے لگا ہے۔ شاہین آفریدی نے ڈیوڈ وارنر کی شاٹ پر اوور تھرو کے چار رنز دئیے اور اس ناقص فیلڈنگ کے باعث مجموعی طور پر ملنے والے 6 رنز اوپننگ بلے باز کی نصف سنچری مکمل کرنے میں مددگار ثابت ہوئے۔

David Warner reaches 50, thanks to some timely overthrows! #AUSvPAK | https://t.co/0QSefkJERk pic.twitter.com/dKVXDkhnDm