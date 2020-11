نہ کوئی فضول خرچی، نہ ہی رزق کی بے حرمتی، نیوزی لینڈ میں موجود یونس خان نے اپنی سالگرہ روزہ رکھ کر منائی، سب کیلئے مثال قائم کردی

کرائسٹ چرچ (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان یونس خان نے اپنی سالگرہ روزہ رکھ کر منائی، انکا کہنا تھا کہ انکا یہ مسلسل پانچواں روزہ ہے۔ ٹیم کے کھلاڑیوں اور سٹاف نے انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے جنم دن کی مبارکباد پیش کی۔

قومی ٹیم کے بیٹنگ کوچ کی سالگرہ پر پی سی بی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ویڈیوجاری کی ہے جس میں قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سرفراز احمد، یاسر شاہ، حارث سہیل، فواد احمد، اظہر علی اور دیگر سمیت قومی ٹیم کے کوچ مصباح الحق اور باؤلنگ کوچ وقار یونس کو یونس خان کو سالگرہ کی مبارک باد دیتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

ویڈیو میں یونس خان بتاتے ہیں کہ انہوں نے سالگرہ پر روزہ رکھا ہے اور یہ ان کا پانچواں روزہ ہے۔

خیال رہے کہ قومی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ میں سیریز کھیلنے کیلئے موجود ہے اور ایک ہوٹل میں قرنطینہ کے ایام مکمل کر رہی ہے ۔ اسی وجہ سے تمام کھلاڑیوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے بیٹنگ کوچ کی سالگرہ منائی۔

Pakistan players and support staff have found another way of sending their birthday greetings to @YounusK75! pic.twitter.com/9Zc6jNKiQr