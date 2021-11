جنوبی افریقہ روانگی سے قبل پاکستان ٹیم کا باؤلنگ کوچ کو شاندار خراج تحسین، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

چٹاگانگ(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) نے باؤلنگ کوچ ورنن فلینڈر کی اپنے ملک روانگی سے قبل ڈریسنگ روم کی ویڈیو شئیر کی ہے۔

ویڈیو میں ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق کو باؤلنگ کوچ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ ثقلین مشتاق کہتے ہیں کہ ورنن فلینڈر کی کوچنگ میں ہم نے نو ٹی 20 میچز کھیلے اور آٹھ جیتے،ان کی کوچنگ کے دوران پاکستانی باؤلرز نے 44 وکٹیں حاصل کیں جو کہ بہترین کارکردگی ہے۔ورنن فلینڈر کورونا وائرس کی نئی قسم سامنے آنے کے بعد سفری پابندیوں کے پیش نظر دورہ ادھورہ چھوڑ کر اپنے ملک روانہ ہورہے ہیں۔

Thank you @VDP_24!

Team Pakistan give a warm send-off to their bowling consultant Vernon Philander at the end of his stint. pic.twitter.com/s70ktbVXyP