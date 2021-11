’کسی شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ محفل میں میری کمر پر ہاتھ رکھ کر تصویر بنوائے‘ اداکارہ انوشہ اشرف بھڑک اٹھیں، ساتھ کام کرنے والے مردوں کو تنبہہ کردی 

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)ماڈل، اداکارہ و میزبان انوشے اشرف نے انڈسٹر ی میں ساتھ کام کرنے والے مردوں کوواضح پیغام دے دیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انوشے اشرف نے کہا کسی بھی شخص کے ساتھ کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس شخص کی ’بے بی‘ بن گئیں‘اداکارہ نے لکھا کہ ساتھ کام کرنے والے افراد کو ’ساتھی‘ اور ’دوست‘ کے فرق کو سمجھنا ہوگا اور انہیں اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ شخصی ’پرائیویسی‘ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ماڈل و اداکارہ نے لکھا کہ ساتھ کام کرنے والے شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انہیں اپنا دوست یا ’بے بی‘ سمجھ کر کسی محفل میں ان کی ’کمر‘ پر ہاتھ رکھ کر ان کے ساتھ سیلفی بنائے۔

Just because we worked well on a project together doesn’t mean I’m now ‘babe’ and you can hold me by the waist to take selfies at events. We’re colleagues, NOT friends. Know the difference. Understand the concept of personal space. #rant