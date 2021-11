کراچی کی بریانی زیادہ اچھی ہے یا بھارتی حیدر آباد کی ؟ ثانیہ مرزا نے بتا دیا 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی ٹینس سٹار اور کرکٹر شعیب ملک کی اہلیہ ثانیہ مرزا نے کراچی کی بریانی کو بہترین قرار دے دیا ۔ کراچی میں ایک پروگرام کے دوران میزبان نے پوچھا کہ آپ کو کراچی کی کیا چیز پسند ہے ؟جس کے جواب میں ثانیہ مرزا نے کہا کہ کراچی آ کر آلو والی بریانی کھانا پسند ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرا تعلق بھارت میں حیدر آباد سے ہے جہاں کی بریانی بہت مشہور ہے ،اگر میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں کی بریانی اچھی ہے تو اس کا مطلب کہ بریانی واقعی بہت اچھی ہے ۔

