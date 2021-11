پی ایس ایل 7 میں کراچی کنگز کے نئے کپتان کون ہونگے؟ بڑی خبر آگئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ( پی ایس ایل)سیون میں کراچی کنگز نے ٹیم کے کپتان کی تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے۔

جیو نیوز سے وابستہ صحافی عرفہ فیروز کے مطابق بابر اعظم اس بار کراچی کنگز کی کپتانی کریں گے۔ اس سے قبل عماد وسیم کراچی کنگز کی کپتانی کررہے تھے۔ پی ایس ایل سیون جنوری کےآخری ہفتے میں شروع ہوگی۔

Babar Azam will be the new captain of Karachi Kings for seventh edition of Pakistan Super League! #PSL7