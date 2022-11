جیوری کے چئیر مین نے بھارتی فلم "کشمیر فائلز" کو بیہودہ اور پروپیگنڈا قرار دے دیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا (آئی ایف ایف آئی) کی جیوری کے چیئرمین نواڈ لیپڈ نے بالی ووڈ فلم "دی کشمیر فائلز" کو بیہودہ اور پروپیگنڈا قرار دے دیا۔

انڈیا ٹائمز کے مطابق جیوری انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا (آئی ایف ایف آئی )کے سربراہ اسرائیلی فلم ساز نواڈ لیپڈ کا کہنا ہے کہ" "دی کشمیر فائلز "کو جیوری میں دیکھ کر دھچکا لگا"۔انہوں نے کہا کہ ""دی کشمیر فائلز "ایک پروپیگنڈہ اور بیہودہ فلم ہے، ایسی فلم کو نیشنل ایوارڈ ملنا انتہائی حیران کُن ہے"۔ انہوں نے مزید کہا کہ" میں اپنے تاثرات کو آپ کے ساتھ یہاں اسٹیج پر شیئر کرنے میں مکمل طور طمانیت محسوس کررہا ہوں"۔

#Breaking: #IFFI Jury says they were “disturbed and shocked” to see #NationalFilmAward winning #KashmirFiles, “a propoganda, vulgar movie” in the competition section of a prestigious festival— organised by the Govt of India.

???? Over to @vivekagnihotri sir…

@nadavlapi pic.twitter.com/ove4xO8Ftr