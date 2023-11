ملتان میں جدید سافٹ وئیر ٹیکنالوجی پارک بنانے کی تیاریاں ملتان میں جدید سافٹ وئیر ٹیکنالوجی پارک بنانے کی تیاریاں

ملتان (نیوز رپورٹر)ملتان چیمبر اور PITB کی مشترکہ کاوشوں سے جنوبی پنجاب کا سافٹ وئیرٹیکنالوجی پارک ملتان میں قائم کیا جائیگاایوانِ تجارت وصنعت ملتان کی I.T E-Commerce سب کمیٹی کے وفد نے شیخ محمد عاصم سعید کنوینر سب کمیٹی کی قیادت میں لاہور میں قائم ا رفع سافٹ وئیرٹیکنالوجی پارک کا وزٹ کیا۔ ایوان کے وفد نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی

بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل E- Governance ساجد لطیف اور PITBاور ASTPکی ٹیم سے ملاقات کیDG ساجد لطیف نے ایوان کے وفد کو ارفع سافٹ وئیر ٹیکنالوجی پارک کے بارے میں تفصیلی آگاہی فراہم کی اور بعدازاں ایوان کے وفد نے PITBٹیم کے ہمراہ ارفع سافٹ وئیر ٹیکنالوجی پارک کا تفصیلی دورہ کیا ان میں موجودI.Tکمپنیوں کے دفاتراور I.T سے متعلق دیگر سہولیات کا جائزہ لیااور معلومات حاصل کیں۔ ملتان چیمبر کی سب کمیٹی برائے I.T- E- Commerceکے کنونیر شیخ محمد عاصم سعید نے ایوان کی جانب سے تیار کردہ MOU کا ڈرافٹ DG - PITB کو پیش کیااور ارفع سافٹ وئیر ٹیکنالوجی پارک کی طرز کا I.Tٹاور ملتان میں بھی قائم کرنے کی بھرپور سفارش کی جسے PITBکی ٹیم نے سراہااو ر اعائدہ کیا کہ ارفع سافٹ وئیر ٹیکنالوجی پارک کی طرز کا I.Tٹاورملتان میں بھی قائم کیا جائے جس سے پورے جنوبی پنجاب کو E-Commerceفری لانسنگ سمیت دیگر I.T سہولیات حاصل ہونگی۔ اس سلسلے میں ملتان چیمبر اور PITBکے مابین MOU پر دستخط کئے جائیں گے تاکہ ملتان میں سافٹ وئیر ٹیکنالوجی پارک کے قیام سمیت I.Tٹریننگ، فری لانسنگ اور E-Commerceکی سہولیات جلد ازجلد ایک ہی بلڈنگ کے ذریعے جنوبی پنجاب کے تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز کو فراہم کی جاسکیں۔DG -PITBنے کہا کہ جنوبی پنجاب میں سافٹ وئیر ٹیکنالوجی پارک کے قیام سے ارفع سافٹ وئیر ٹیکنالوجی پارک کا لو ڈبھی کم ہوگااور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو لاہور نہیں جا نا پڑے گاملتان میں قائم کئے جانے والے سافٹ وئیر ٹیکنالوجی پارک کو دورے حاضر کے تقاضوں کے مطابق جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائیگا۔ ایوانِ تجارت وصنعت ملتان کی سب کمیٹی کے کنونیر شیخ محمد عاصم سعید نے کہاکہ ارفع سافٹ وئیر ٹیکنالوجی پارک کی طرز پر ملتان میں قائم ہونے والی بلڈنگ جنوبی پنجاب کیلئے I.T کے شعبہ میں ایک سنگِ میل ثابت ہوگی۔ وفد میں میاں راشد اقبال صدر ملتان چیمبر کے ہمراہ سنیئر نائب صدر ندیم احمد شیخ، نائب صدر شیخ محمد عاصم سعید، خواجہ محمد عثمان، ضیا،احمد سعید شیخ،وقار طیب،نواب عاطف،امان اللہ شیخ،سلیمان عثمان شیخ،شیخ عبداللہ ظفر،شیخ سلمان نعیم،خاور خان،سید اصغر عباس، سیکٹری جنرل محمد شفیق اور اسسٹنٹ سیکٹری ساجد انصاری نے شرکت کی۔