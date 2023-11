نوجوان لڑکی جس نے صرف دو کام کر کے 24 کلو گرام تک وزن کم کرلیا نوجوان لڑکی جس نے صرف دو کام کر کے 24 کلو گرام تک وزن کم کرلیا

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) موٹاپا متعدد بیماریوں کی جڑ ہے، جس سے نجات جان جوکھوں کا کام ہے تاہم ایک امریکی لڑکی نے صرف دو کام کرکے اپنے وزن میں اتنی کمی کر ڈالی کہ جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔

نیوز ویک کے مطابق ٹیلر انیزی نامی اس لڑکی کا وزن 90کلوگرام تک بڑھ گیا تھا۔ جس کے بعد اس نے اپنی زندگی میں دو تبدیلیاں کیں۔ ایک اس نے فاسٹ فوڈ اور باہر کے کھانوں کی بجائے گھر میں کھانابنانا شروع کر دیا اور دوسرے اس نے ورزش کو اپنا معمول بنا لیا۔ٹیلر انیزی بتاتی ہیں کہ ان دو تبدیلیوں پر مستقل مزاجی سے عمل پیرا ہونے پر چند ہفتوں میں میرے وزن میں 24کلوگرام تک کمی آ گئی۔انہوں نے بتایا کہ ” میں نے پہلے بھی کئی بار وزن کم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکامی ہوئی۔پھر میں نےموٹاپے سے نجات کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ”I'm So Effing Hungry: Why We Crave What We Crave-and What to Do About It“پڑھنی شروع کی، جہاں سے مجھے اپنی غلطیوں کا ادراک ہوا اور میں نے اپنے طرز زندگی میں مذکورہ تبدیلیاں کیں اور موٹاپے سے نجات پانے میں کامیاب ہو گئی۔“