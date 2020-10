پاکستان کا وہ علاقہ جہاں ماسک نہ پہننے والوں کو پولیس گرفتار کرسکتی ہے

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ضلعی انتظامیہ نے عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا۔ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق اسلام آباد میں عوامی مقامات پر ماسک پہننے کے لیے دفعہ 144 نافذ کردی گئی ہے۔

نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ ماسک پہننے سے متعلق اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ فوری ہوگا اور دفعہ 144 کا نفاذ 2 ماہ تک رہے گا۔

Section 144 is imposed on wearing Face masks / covers in Islamabad . Anyone not wearing them in public places can be arrested by Police. pic.twitter.com/KGmVkNEBRo