”طلباءٹریٹ میں ایک ہفتے کی چھٹیوں کی توقع کررہے ہیں“ وزیرتعلیم شفقت محمود کا ٹوئیٹ لیکن صارف کے اس تبصرے پر کیا جواب دیا؟

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا اکاؤنٹ ٹوئٹر نے ویریفائی کردیا، صارف نے اسی خوشی میں ایک ہفتے چھٹی بطور ٹریٹ مانگ لی۔

ہوا کچھ یوں کہ سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر وفاقی وزیر نے اپنے ایک ٹوئٹ میں اپنے واحد اکاؤنٹ اور باقی تمام جعلی اکاؤنٹس کو رد کرنے کیلئے ایک ٹوئٹ کیا۔

انہوں نے لکھا کہ ’آخر کار ٹوئٹر نے میرے اکاؤنٹ کی تصدیق کردی، بہت سے لوگ میرے نام کے جعلی اکاؤنٹس بنا کر غلط خبریں پھیلا رہے تھے۔

Finally my account is verified. Too many people were creating fake accounts. Now all my friends know which is the real one