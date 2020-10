وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی ہے، جس میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور سے متعلق بات چیت کی گئی۔

وزیراعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم عمران خان سے پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ وارانہ امور اور ملک کی اندرونی وبیرونی سلامتی کی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم ے پاکستان میں تشدد کو بھڑکانے کی حالیہ کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ پوری قوم دشمن کے بزدلانہ عزائم کے خلاف متحد ہے۔

وزیراعظم عمران خان نے پاک فوج، ایف سی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ان افسروں و جوانوں کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے مادر وطن کے دفاع کے لئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کئے۔

Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa called on Prime Minister @ImranKhanPTI at Islamabad today.

Professional matters pertaining to Pakistan Army, internal and external security situation was discussed during the meeting. pic.twitter.com/dccFJmefLm