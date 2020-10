عالمی برانڈز نے چین کو چھوڑ کر پاکستان کو آرڈر دینا شروع کردیے، بڑی خوشخبری آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ کئی عالمی برانڈز نے چین کو چھوڑ کر پاکستان کو آرڈر دینا شروع کردیے ہیں۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ انہیں یہ اچھی خبر شیئر کرتے ہوئے خوشی ہورہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ برانڈز پاکستان منتقل ہورہے ہیں۔ ’ ہمارے سننے میں آیا ہے کہ ہانز، گیس، ہیوگو بوس اور ٹارگٹ نے اپنے آرڈرز چین سے پاکستان منتقل کردیے ہیں۔‘

انہوں نے کہا کہ عالمی برانڈز کی پاکستان منتقلی ایک اچھا ٹرینڈ ہے، انہیں بہت زیادہ امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، ’ مجھے امید ہے کہ ایکسپورٹرز اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔‘

This is a good trend & I'm very hopeful that this will continue. I hope that the exporters will capitalize on this opportunity.