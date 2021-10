پاکستان میں غربت میں بڑی کمی 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کی پالیسیوں کی بدولت ملک میں غربت میں بڑی کمی ہوئی ہے جس میں مزید کمی بھی آئے گی۔

اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ورلڈ بینک کے 2011 کے خطِ غربت کے اصول یعنی فی کس کم از کم 1.90 ڈالر آمدنی کے حساب سے مالی سال 2021 کے دوران پاکستان میں غربت کی شرح 5.3 فیصد سے کم ہو کر 4.8 فیصد رہ گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان میں غربت میں کمی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور مالی سال 2023 تک غربت کی شرح سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد چار فیصد رہ جائے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ تحریک انصاف کی ان پالیسیوں کا نتیجہ ہے جن میں ایسی پیداوار کو بڑھایا گیا جس نے ملازمتیں پیدا کیں۔

Acc to World Bank estimates based on int poverty line of $1.90 PPP 2011 per day, poverty incidence has fallen to 4.8% in FY21 from 5.3% in FY20; & is expected to continue downwards to 4.0% by FY23. This is result of our policies of productivity-led growth to create employment.