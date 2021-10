"آسٹریلیا اور انگلینڈ میں سے جو بھی جیتا ، سیمی فائنل میں پاکستان سے بچ جائے گا" مائیکل وان نے ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی مسکرا اٹھیں

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق انگلش کرکٹر مائیکل وان نے پاکستان کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی سب سے خطرناک ٹیم قرار دے دیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں مائیکل وان نے کہا کہ گزشتہ ویک اینڈ پر ہم نے ایک بڑی گیم دیکھی ، اب ورلڈ کپ کے سب سے بڑے مقابلے کا وقت آگیا ہے جس کا بے صبری سے انتظار ہے۔ خیال رہے کہ اتوار کے روز روایتی حریفوں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا تھا جس میں گرین شرٹس نے بھارتی سورماؤں کو 10 وکٹوں سے شکست دی تھی۔

انہوں نے کہا کہ ہفتے کے روز انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی ، جو بھی ٹیم یہ میچ جیتے گی اس کیلئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے سیمی فائنل میں پاکستان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔

خیال رہے کہ پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچ میں افغانستان کو پانچ وکٹوں سے شکست دی ہے۔ آصف علی نے چار چھکے لگا کر پاکستان کو فتح دلائی۔ پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اب تک تین میچز کھیلے ہیں اور ناقابلِ شکست رہا ہے۔ اس سے قبل گرین شرٹس انڈیا اور نیوزی لینڈ کو بھی دھول چٹا چکے ہیں۔

We had a biggish game last weekend … Now time for the biggest game in World cricket … Can’t wait … #ENG #Aus Whoever wins avoids #Pakistan in the semis … #T20WorldCup