سڈنی (آئی پی ایس )انگلینڈ کے سابق بیٹر اور کمنٹیٹر کیون پیٹرسن نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے انعقاد پر سوال اٹھا دیا۔

سوشل میڈیا اکاونٹ پر کیون پیٹرسن نے لکھا کہ یہ ورلڈ کپ آسٹریلیا میں جنوری اور فروری میں کیوں نہیں کھیلا جا سکتا تھا، کیا کسی کو معلوم ہے؟سابق انگلش بیٹر کے سوال پر ان سے کئی لوگوں نے اتفاق کیا اور سیکڑوں نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔

واضح رہے کہ آسٹریلیا میں جاری ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے کئی میچز اب تک بارش سے متاثر ہوچکے ہیں۔یاد رہے کہ گزشتہ روز ورلڈ کپ کے دونوں میچز بارش کے باعث شروع بھی نہ ہوسکے تھے تھے اور انہیں منسوخ کردیا گیا تھا۔

Why couldn’t this T20 World Cup have been played in the glorious Australian sunshine in Jan/Feb?

Does anyone know?