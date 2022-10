"میں پی ٹی آئی کو چندہ دینا چاہتا ہوں" عمران خان کی فوج مخالف تقاریر پر بھارتی میجر گورو آریہ خوشی سے نہال

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے پاک فوج پر تنقید کے بعد بھارت کے دفاعی تجزیہ کار میجر (ر) گورو آریہ خوشی سے نہال ہوگئے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں میجر (ر) گورو آریہ نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف کو جانور ، وزیر اعظم کو چور کہتا ہے۔ وہ پاکستان کے لوگوں کو غلام اور چیف الیکشن کمشنر کو غدار کہتا ہے۔ وہ عوامی سطح پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کو ایکسپوز کرنے کی بات کرتا ہے۔

انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ کوئی مجھے بتائے کہ میں پی ٹی آئی کو کس طرح چندہ بھیج سکتا ہوں۔

He calls Pak Army Chief an animal, Pak PM a thief, people of Pakistan slaves (ghulam) & Election Commissioner a traitor. He publicly threatens to expose ISI.

Please tell me how I can donate to @PTIofficial #ImranKhanZindabad ????