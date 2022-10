عمران خان نے لاہور میں مذاکرات کی تردید کردی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان نے لاہور میں مذاکرات کی تردید کرتے ہوئے انہیں افواہ قرار دے دیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں عمران خان نے کہا کہ وہ ان تمام لوگوں سے جو ان کی میٹنگ کی افواہیں پھیلا رہے ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لاہور اس لیے واپس آئے ہیں کیونکہ یہ قریب ہے اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ لانگ مارچ کے قافلے کو رات کے وقت نہیں چلایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا گزشتہ چھ ماہ سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیلئے تاریخ دی جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر مذاکرات ہوئے بھی تو ان میں صرف یہی مطالبہ پیش کیا جائے گا۔

اس سے قبل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ عمران خان کے قافلے نے کامونکی جانا تھا مگر قافلے کو فیروزوالہ کے قریب روک دیا گیا ہے ، عمران خان بھی کالا شاہ کاکو سے واپس لاہور آگئے ہیں کیونکہ آج رات لاہور میں اہم مذاکرات کا امکان ہے جس میں سابق وزیر اعظم براہ راست شریک ہوں گے ، ان مذاکرات میں صرف اور صرف فوری الیکشن کا مطالبہ زیر غور آئے گا۔

For all those spreading rumours about my mtg in Lahore, the reason we returned was bec Lahore was closer & we had already decided not move at night. The only demand I have had for 6 mths is date for early fair & free elections. That will be the ONLY demand if talks are to be held