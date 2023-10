الیکشن کی تیاریاں شروع، امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرانے الیکشن دفتر پہنچ گیا ، ویڈیو وائرل

نئی دہلی (ویب ڈیسک) ویسے تو سیاسی امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروانے کیلیے کارکنوں کے ہمراہ گاڑیوں پر سوار ہو کر یا پیدل چل کر الیکشن آفس آتے ہیں لیکن ایک بھارتی امیدوار نے اس کیلئے گدھے کا سہارا لیا جس کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ، یادرہے کہ مدھیہ پردیش میں اسمبلی کے انتخابات کیلیے تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہوگئیں جبکہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کیلیے چند روز باقی رہ گئے۔

برہان پور حلقے سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدوار پریانک ٹھاکر نے الیکشن آفس کے بارے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ تمام سیاسی جماعتوں میں اقربا پروری ہے جو عوام کو گدھا سمجھتی ہیں، اسی وجہ سے میں کاغذات جمع کروانے کیلیے گدھے پر سوار ہو کر یہاں آیا۔پریانک ٹھاکر کی گدھے پر سوار ہو کر انتخابی دفتر آمد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر صارفین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔

Madhya Pradesh News - Independent candidate comes to file nomination on a donkey. pic.twitter.com/Bw3rzaUrB3