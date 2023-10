آئرلینڈ نے بھی فلسطینیوں کے حق میں، اسرائیلی مظالم کیخلاف آواز بلند کردی

ڈبلن (ویب ڈیسک) آئرلینڈ کے خارجی و دفاعی امور کے ترجمان میٹ کارتھی نے غزہ کے مظلوم عوام کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے فلسطینیوں کے حق دفاع کا سوال اٹھادیا۔

جیو نیوز کے مطابق آئرش پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے میٹ کارتھی نے کہا کہ دہائیوں سے جاری اسرائیلی مظالم کے بعد بھی ہم کبھی یہ کیوں نہیں سنتے کہ فلسطینیوں کو بھی اپنے دفاع کا حق ہے۔انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی یہی مطالبہ ہونا چاہیے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ہو اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملیں۔

اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے صرف 7 اکتوبر سے ہی نہیں بلکہ دہائیوں سے، جب سے اسرائیل نے فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کیا ہوا ہے عملی طور پر ہر روز کر رہا ہے۔میٹ کارتھی کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی قانون کے برخلاف اسرائیل نے فلسطینی علاقوں کا محاصرہ کیا، بین الاقوامی قانون کے برخلاف اسرائیل نے تعمیرات کیں، غیرقانونی آبادکاریوں میں اضافہ کیا۔

🇵🇸🇮🇪 It is pointless to say that Israel must abide by international law when it is blatantly breaking that law every minute of every day.

The EU must change course. Ireland must lead the way.

My call to the Irish government ahead of this weeks European Council meeting: pic.twitter.com/78Yo9BTMW2