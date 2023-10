جمہوریہ ترکیہ کے قیام کے 100سال مکمل، شہبازشریف کی طیب اردوان کو مبارکباد

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیراعظم شہباز شریف کے جمہوریہ ترکیہ کے قیام کے 100سال مکمل ہونے پر صدر رجب طیب اردوان اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں شہبازشریف نے کہاکہ ان 100برس کے دوران ترکیہ کے بھائی بہنیں کئی آزمائشوں سے گزرے،بڑے بڑے بحران انہیں آگے بڑھنے سے روک نہیں سکے،سابق وزیراعظم کا مزید کہناتھا کہ ہماری مشترکہ تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان اور ترکیہ ایک قوم جو 2ریاستوں میں آباد ہیں،آئندہ 100سال پاکستان ترکیہ دوستی اور شراکت داری کی عظیم مثال بنیں گے۔

It is my pleasure to congratulate my brother H.E. President Tayyip Erdogan and the people of Türkiye on the 100th anniversary of the founding of the Republic.



Today we reflect on and celebrate the massive strides Türkiye has made in different fields of life. The 100 years has…