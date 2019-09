عمران خان: ایک بے مثل ”ضدی لیڈر“! عمران خان: ایک بے مثل ”ضدی لیڈر“!

میں نے اپنے گزشتہ کئی کالموں میں عمران خان کے دورۂ امریکہ پر تنقید کی اور لکھا: ”مجھے خان صاحب کے خلوصِ نیت پر شبہ نہیں لیکن یہ گویا ایک یک طرفہ محبت ہے۔ عاشق نگر نگر ڈھنڈورہ پیٹتا پھرے کہ میں اپنی محبوبہ پر تن من دھن نچھاور کرتا ہوں لیکن اگر محبوبہ، عاشق کو کوئی گھاس نہ ڈالے تو انجام کیا ہو گا؟ وصال کو چھوڑیں، فراق کی خود ساختہ خلیج مزید گہری اور وسیع ہوتی چلی جائے گی“…… ایک اور کالم میں عرض کیا: ”دنیا مال و زر کی پجاری ہے اور پاکستان ایک محض غریب ملک ہے۔ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے اس لئے دنیا بھر کے ممالک اس کے گلے میں سونے کے نیکلس ڈالنے کے لئے ہر دم تیار رہتے ہیں اور پاکستان؟ …… اس کے گلے میں تو پہلے ہی پتھریلی مالاؤں کی لڑیاں لٹک رہی ہیں، اس کو کون گلے لگائے گا؟“…… ایک اور کالم میں لکھا: ”مجھے سمجھ نہیں آتی عمران خان اقوام متحدہ کے اجلاس میں اقوام متحدہ سے کیا حاصل کرنے گئے ہیں؟……

اقوام متحدہ تو وابستہ مفادات کے پجاریوں کا ایک ٹولہ ہے۔ ہمارے وزیراعظم کی صدا کون سنے گا؟“…… وغیرہ وغیرہ

آپ میرے ان خیالات کو آسانی سے قنوطی افکار قرار دے سکتے ہیں۔ آپ شائد یہ بھی کہیں کہ مسلمان کبھی ناامید نہیں ہوتا۔ لیکن وہ ”مسلمان“ کیا کرے جس کی مثال انگوٹھی کے ایسے نگینے کی سی ہو جو مصائب و آلام کی بلاؤں میں محصور ہو……چنانچہ اس سلسلے کے آخری کالم میں تو یہ تک لکھ دیا تھاکہ ”خان صاحب نیویارک میں ایک ہفتہ قیام کی تگ و دو کے بعد خالی ہاتھ لوٹیں گے۔“

ان کا یہ سات روزہ دورہ کسی طرح کی سرمایہ کاری حاصل کرنے کی غرض سے نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے پاکستان سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ”کشمیر کے سفیر“ بن کے جا رہے ہیں۔ اپنے ہفتہ بھر کے قیام میں انہوں نے غیر ملکی شخصیات، وفود اور اداروں سے 70ملاقاتیں کیں جن میں ایک ملاقات بھی ایسی نہ تھی جس میں انہوں نے کسی امیر کبیر ”بِل گیٹ“ سے پاکستان کے لئے کسی سرمایہ کاری کی بھیک مانگی ہو۔ وہ جس کسی سے بھی ملے کشمیر کا کیس پیش کیا، جس عالمی ادارے سے خطاب کیا، مظلوم و مقہور کشمیریوں کا دل کھول کر اس کے سامنے رکھا اور اگر کچھ مزید کہا بھی تو صرف یہ کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا نے ڈیڑھ ارب مسلمانوں کو قربانی کا بکرا بنا رکھا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ بعض مسلم ملک ایسے بکرے ہیں جنہوں نے خود اپنی گردنیں، قصّابانِ عالم کی چھریوں کے نیچے رکھ کر ان کو دعوت دی ہے:

لو حاضر ہے تہہِ تلوار گردن

خوشی سے کاٹ لو سرکار گردن

غضب خدا کا کہ پاکستان کا وزیراعظم سات دنوں میں 70شخصیاتِ عالم سے ملتا ہے اور ”کشمیر کشمیر“ کی رٹ لگانے کے سوا اور کچھ نہیں کہتا اور اس کے جواب میں 58مسلم ممالک میں سے صرف دو ملک (ترکی اور ایران) عمران خان کی فریاد و فغاں سن کر کشمیریوں کے حق میں بولتے ہیں، باقی کی زبانیں گنگ اور منہ کو تالے لگ جاتے ہیں۔ یہ ”برادر اسلامی ملک“ میرے نزدیک گردن زدنی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر بھی پاکستان کا وزیراعظم اپنی ضد پر قائم رہتا ہے اور اپنے موقف سے ذرہ بھر اِدھر اُدھر نہیں ہوتا۔

وہ اتنا ضدی ہے کہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ وہ امریکہ میں جنرل اسمبلی سے خطاب کے لئے آیا ہوا ہے اور وہ خطاب 27ستمبر کو ہے۔ اس سے قبل درجنوں عالمی پلیٹ فارموں پرگلا پھاڑ پھاڑ کر کشمیر کی سفارت کاری کا راگ الاپے جانا اس خطرے سے خالی نہیں ہوتا کہ اگر ایسا کرتے کرتے گلا بیٹھ گیا تو کیا ہو گا؟ آواز کُھردری یا بھاری بھرکم (Hoax) ہو گئی تو جمعہ 27ستمبر کا ”شو“ ناکام ہو جائے گا۔وہ آئینے میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے زیادہ گہرے ہو چلے ہیں اور بے خوابی اور بے آرامی کے سبب ان کی سیا ہی اور گہرائی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔

ہمارے میڈیا پر بتایا جاتا ہے کہ وزیراعظم کا خطاب 8 بجے شب شروع ہو گا لیکن وہ سات بج کر پچاس منٹ پر ڈائس پر آ جاتے ہیں۔جب آٹھ بج کر پانچ منٹ ہونے لگتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ ان کا وقت تو ختم ہو رہا ہے اور ابھی انہوں نے ’کشمیر‘ کا نام بھی نہیں لیا تو یہ کیسا خطاب ہے۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو سارے پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں ان کو انتظار کی سولی پر کیوں لٹکا رکھا تھا؟…… میری قنوطیت بڑھنے لگتی ہے…… مجھے خبر نہ تھی کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ خطابات سے اگر کوئی سربراہِ ریاست / حکومت خطاب کرے تو اس پر دس بارہ منٹ والی پابندی لاگو نہیں ہوتی۔وہ چاہے تو سارا دن بولتا رہے۔اسی کیفیت میں عمران خان کی تقریر کا ”وقت“ بڑھتا چلا جاتا ہے اور میرے اندیشے بھی ختم نہیں ہوتے کہ ’کشمیر‘ کا سفیر کشمیر پر تقریر کا آغاز کب کرے گا۔ وہ سفیر آغاز ہی میں بتا دیتا ہے کہ میں چار موضوعات پر بات کروں گا۔ لیکن وہ موضوعات جب کھلنے لگتے ہیں تو پہلا عالمی آب و ہوا کی تبدیلی، دوسرا اسلامو فوبیا، تیسرا منی لانڈرنگ اور چوتھا کشمیر ہوتا ہے…… میرے جیسے سامعین کو یہ ترتیب عجیب سی لگتی ہے…… میرا خیال تھا کہ وہ زبان کھولتے ہی کشمیر کا ڈنکا بجا دیں گے لیکن انہوں نے تو اس انگریزی محاورے پر عمل کیا کہ Last but not Least یعنی جو کچھ آخر میں بیان کر رہا ہوں وہ اہمیت کے لحاظ سے آخرین نہیں، اولین ہے!

خان صاحب کا ضدی پن اور آدابِ مہمانی سے بے خبر ہونا اس بات سے بھی ظاہر و باہر ہے کہ وہ جن چار نکات پر 50منٹ تک بولتے رہے وہ سارا مواد اپنے میزبان اور اس کے حواریوں / اتحادیوں کے خلاف تھا۔ یہ کس طرح کا احتجاج تھا کہ میزبان کو اس کا اصل چہرہ دکھا دیا!……

سب سے پہلے آب و ہوا کی عالمی تبدیلی کا ذکر کیا تو کہا کہ پاکستان ان پہلے دس ملکوں میں شامل ہے جو اس عالمی تبدیلی ء آب و ہوا سے متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان کے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، درجہ ء حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے، دریاؤں میں سیلاب آ رہے ہیں، بارشوں کی کثرت ہے، ان کا سالانہ شیڈول درہم برہم ہو چکا ہے اور اس کا اثر زرعی پیداوار پر پڑ رہا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور آب و ہوا کی اس تبدیلی کے باعث اس کو آنے والے برسوں میں قحط سالی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہا کہ ایک طرف پاکستانی حکومت آئندہ پانچ برسوں میں 10ارب درخت کاشت کرنے کا عزم کئے ہوئے ہے اور دوسری طرف یہ امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک ہیں کہ جو گرین ہاؤس گیسوں کی افزائش اور پھیلاؤ (Emission) کا باعث بن رہے ہیں۔ ان بے درد ممالک کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ غریب اور پس ماندہ ممالک پر اس تبدیلی کے کیسے کیسے منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ وہ اپنے فائدے کے لئے ہم جیسی اقوام کا استحصال کر رہے ہیں …… امریکہ کے دل (نیویارک) میں کھڑے ہو کر یہ بات عمران نے ایک بار نہیں بلکہ تین روز پہلے بھی اسی ”امریکی دل“ میں اسی موضوع پر کہی تھی اور امریکہ کا سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا تھا!

وزیراعظم کا دوسرا موضوع ”اسلامو فوبیا“ تھا۔ اسلام کو دہشت گردی کا مماثل قرار دینے کا جو دفاع انہوں نے کیا اور جن الفاظ میں کیا ان سے زیادہ موزوں اور سخت الفاظ، احاطہ ء خیال میں نہیں آ سکتے۔ انہوں نے دہشت گردی کی تاریخ بیان کی اور کہا کہ اس کا منبع اس مغرب ہے جس کا مذہب اسلام نہیں ہے۔ اس لئے دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں اور اس کو مذہب سے نہ جوڑا جائے۔ یہی استدلال قبل ازیں انہوں نے دوسرے عالمی فورموں پر بھی بار بار کیا اور انہی گزشتہ سات دنوں میں کیا۔ہولو کوسٹ کا ذکر کیا، ہٹلر اور یہودیوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ ہولوکوسٹ کا لفظ اگر مغرب میں Taboo ہے تو اسلامو فوبیا کا لفظ بھی مشرق و مغرب میں Taboo ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسلام کا نام لیا، قران کا نام لیا، حضرت محمدﷺ کا نام لیا اور ’لا الہ الا اللہ‘ پڑھا تو یہ نعرۂ تکبیر صرف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی چھت میں دب کے نہ رہا بلکہ چاروانگ میں پھیل گیا۔ دنیا کو معلوم ہوا کہ ایک کلین شیو مسلمان حکمران، جب لا الہ کہتا ہے تو کوہ و دمن دہل جاتے ہیں۔ یہ الفاظ اس اذان کے الفاظ ہیں جس کے بارے میں شاعرِ مشرق نے کہہ رکھا ہے:

یہ نغمہ فصلِ گل و لالہ کا نہیں پابند

بہار ہو کہ خزاں لا الہ الاّ اللہ

عمران خان کو خدا عالمی بدباطنوں سے محفوظ رکھے۔ ہمارے ایک سابق وزیراعظم نے جب راولپنڈی کے ایک چوک میں ایک خط لہرا کر کہا تھا کہ ہاتھی کی نظر بہت تیز ہوتی ہیں اور جب ایک اور سربراہِ ریاست نے اسی جنرل اسمبلی میں تلاوت قرآن سنوائی اور اللہ رسول کا نام لیا تھا تو ان دونوں کا حشر کیا ہوا تھا؟…… ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق کے ہاتھوں پھانسی چڑھا دیا گیا اور ضیاء الحق کو C-130میں آموں کی ”پیٹی“ تلے لا کر زندہ جلا دیا گیا۔27ستمبر کی اس تقریر نے جہاں عمران خان کو عالمِ اسلام کا ہیرو بنا دیا ہے وہاں وہ بعض بد باطن قوتوں کا وِِلن بھی بن چکے ہیں …… ان کی ذاتی سیکیورٹی کے محافظوں کو تاریخ کے یہ اسباق یاد رکھنے چاہئیں اور خبردار رہنا چاہیے۔

وزیراعظم کا تیسرا پوائنٹ منی لانڈرنگ پر تھا اور یہ بھی امریکہ اور برطانیہ پر ان کا نام لئے بغیر براہ راست حملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جیسے غریب ملکوں کی دولت وہاں کا کرپٹ حکمران اشرافیہ لوٹ کر ان ترقی یافتہ ملکوں میں لے جاتا ہے اور یہ ممالک غریب ملکوں کے یہ اثاثے واپس نہیں کرتے۔کوئی ایسا قانون بنانا چاہیے کہ اس طرح کی لوٹ کھسوٹ ان اقوام کو واپس کر دی جائے جہاں سے یہ لائی گئی تھی۔

اور آخری موضوع کشمیر تھا جس پر عمران خان نے ایسا بھرپور اور’لبالب‘ تبصرہ کیا کہ ’سفارت‘ کا حق ادا کر دیا۔ اسمبلی ہال بار بار تالیوں سے گونجتا رہا۔ وزیراعظم نے کشمیرکا ذکر کرتے ہوئے تاریخِ عالم کے جو حوالے دیئے وہ چشم کشا تھے۔ امریکیوں اور مغربی اقوام کے عامتہ الناس کو شائد پہلی بار معلوم ہوا کہ نازی ازم اور RSS میں کوئی فرق نہیں۔ مظلوم و محصور کشمیریوں کا ذکر جس دلسوزی سے عمران خان نے کیا مجھے لگتا تھا کہ ان کا دل ابھی سینے سے نکل کر باہر آ پڑے گا اور آنکھیں ابھی چھلک چھلک جائیں گی۔ حاضرین کی تالیوں کی گونج میں پہلی بار اقبال کے جوابِ شکوہ کے اولین بند کی تشریح مجسم ہو کر سامنے آئی کہ جو بات دل سے نکلے وہ کتنا اثر رکھتی ہے، اس کے پنکھ نہیں ہوتے لیکن طاقتِ پرواز میں بے مثال ہوتی ہے، چونکہ دل گزرگاہِ جلیلِ اکبر ہے اس لئے دل سے اٹھنے والی بات قدسی الاصل بھی ہوتی ہے اور اس کی منزل سیدھی عرشِ عظیم ہوتی ہے!

لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے اس بے مثال خطاب اور ان کی ”بے مثل ضد“ کا نتیجہ کن عملی اقدامات میں مجسم ہو کر سامنے آتا ہے، انڈیا، محکوم و محصور کشمیریوں پر سے کب کرفیو اٹھاتا ہے اور ان کی آزادی کا خواب کب پورا ہوتا ہے…… خدا نہ کرے کہ کرفیو اٹھتے ہی پوری وادی بقول عمران خان خاک و خون میں نہا جائے……

