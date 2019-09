مہوش حیات کو کشمیر پر بات کرنے سے کس نے منع کیا تھا؟ بالآخر پتا چل گیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اداکارہ مہوش حیات کا کہنا ہے کہ ان کے کشمیر کے حوالے سے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جارہا ہے۔

مہوش حیات نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ ان کی لیکڈ ویڈیو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جارہا ہے، وہ ہمیشہ سے ہی عالمی سطح پر کشمیر کیلئے بھرپور آواز اٹھاتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ایسا کرتی رہیں گی۔ ’ اگلے قدم کے طور پر میں نے بڑی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، یہ ایک خیراتی ایونٹ تھا اور مجھ سے پبلک ریلیشنز والوں نے کہاتھا کہ اس موقع پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنی اور نہ ہی ایسی کوئی بات کرنی ہے جس سے دھیان یتیم بچوں سے ہٹ کر کسی اور طرف چلی جائے۔‘

خیال رہے کہ اداکارہ مہوش حیات کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے ایک صحافی کو یہ کہہ کر کشمیر پر موقف دینے سے انکار کردیا تھا کہ انہیں کشمیر پر بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

The leaked video is being taken out of context. I’ve been the most vocal on #Kashmir issue globally & will continue to do so. I have big plans for next steps. This was a charity event & was requested by the PR not to be political ¬ distract from the orphans I was there to help