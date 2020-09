سعودی عرب میں پہلی بار خواتین کھلاڑیوں کیلئے بڑا فیصلہ کر لیا گیا

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن) سعودی عرب میں رواں برس نومبر میں پہلی مرتبہ پیشہ ور خواتین کھلاڑیوں کے گالف کے بین الاقوامی سطح کے دو ٹورنامنٹ منعقد کئے جارہے ہیں جس کے تحت سعودی لیڈیز انٹرنیشنل کے نام سے پہلا ٹورنامنٹ نومبر کی 12 سے 15 تاریخ تک منعقد ہو گا جبکہ دوسرا'سعودی لیڈیز ٹیم انٹرنیشنل' ٹورنامنٹ نومبر کی 17 سے 19 نومبر تک کھیلا جائے گا۔

برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق یہ دونوں ٹورنامنٹ ‘رائل گرین گالف کلب’ میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا ٹورنامنٹ اس سال مارچ میں منعقد ہونا تھا لیکن کورونا وائرس کی وبا کی وجہ اس کو موخر کر دیا تھا۔ لیڈیز یورپین ٹور کے چیف ایگزیکٹیو الیگزنڈر آرمس نے کہا ہے کہ ہم اس بارے میں بہت پرجوش ہیں کہ ہم سعودی عرب میں پیشہ ور خواتین کھلاڑیوں کے پہلا ٹورنامنٹ منعقد کرانے کی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔

