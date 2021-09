پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی نے مریم نواز کے کپڑوں اور جوتوں کی تعریف کردی 

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پیپلز پارٹی کی رہنما اور رکن سندھ اسمبلی شرمیلا فاروقی مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکیں۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شرمیلا فاروقی نے مریم نواز کے کپڑوں اور جوتوں کی تعریف کی۔ انہوں نے مریم نواز کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ پہلے کیا آیا ہو گا جوتے یا لباس ؟ لیکن خاصا متاثر کن ہے۔شرمیلا فاروقی کی جانب سے شیئر کردہ تصویر میں مریم نواز نے گرے اور سفید رنگ کی پرنٹڈ قمیض اور ٹراوزر پہن رکھا ہے جبکہ تصویر میں مریم نواز نے کپڑوں کے پرنٹ سے ہم رنگ جوتوں کا بھی انتخاب کیا ہے۔اس سے قبل جنید صفدر کی وائرل گلوکاری کی ویڈیو پر بھی ردعمل دیتے ہوئے شرمیلا فاروقی نے انہیں سٹار قرار دیا تھا۔مریم نواز انتہائی مہنگے غیرملکی برانڈز کے جوتوں کا شوق رکھتی ہیں جبکہ لباس کے انتخاب میں وہ پاکستانی فیشن ڈیزائنرز کو ترجیح دیتی ہیں۔

Can’t decide which came first ? The shoe ???? or the dress ???? but pretty impressive #swag pic.twitter.com/I2QT3uWEqS