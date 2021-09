انگلینڈ اور لیورپول کے بہترین سٹرائیکر  راجر ہنٹ 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئے

لندن ( ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ اور لیورپول کے لیجنڈ فٹبالر راجر ہنٹ 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، راجر ہنٹ نے 11 سالوں میں 285 گول کیے۔

راجر ہنٹ انگلینڈ کی 1966 ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا حصہ تھے ، انہوں نے ٹورنامنٹ میں تین گول کیے، راجر ہنٹ کے اہلخانہ کے مطابق طویل بیماری کے بعد گھر میں ' انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد بوبی چارلٹن ، جیف ہرسٹ اور جارج کوہن اب انگلینڈ کی 1966 ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے زندہ رہ جانےوالے ممبر ہیں ۔

لیور پول کی جانب سے افسوسناک خبر کی تصدیق کی گئی کہ راجر ہنٹ طویل علالت کے بعد گھر میں پرامن طور پر' انتقال کر گئے ، ایک مختصر ٹویٹر بیان میں لیورپول نے لکھا کہ "ہم لیجنڈری سابق کھلاڑی راجر ہنٹ کے انتقال پر سوگوار ہیں۔

We are mourning the passing of legendary former player Roger Hunt.

The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Roger’s family and friends at this sad and difficult time.

Rest in peace, Sir Roger Hunt 1938 – 2021.