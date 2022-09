بابر اور کوہلی کے بچپن کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ، دونوں میں مشابہت نے شائقین کو حیران کردیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم اور بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی کے بچپن کی تصاویر میں مشابہت نے شائقین کو حیران کردیا ہے ۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر سپورٹس جرنلسٹ مرزا اقبال بیگ نے موجودہ پاکستانی اور سابق بھارتی کپتان کے بچپن کی تصاویر شیئر کی، جس میں دونوں کرکٹرز نے نہ صرف ملتی جلتی شرٹس پہن رکھی تھیں بلکہ ان کے بالوں کا اسٹائل بھی ایک جیسا تھا،سینئر صحافی نے تصویر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ "بابر اور ویرات ایک جیسے ہیں اور ان کے بچپن کی تصاویر اس بات کا ثبوت ہیں"۔

