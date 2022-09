آصف علی زرداری کی صاحبزادی بختاور بھٹو کا والد کی طبیعت سے متعلق تازہ بیان سامنے آگیا

کراچی (ویب ڈیسک) سابق صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی بختاور بھٹو کا والد کی طبیعت سے متعلق اہم بیان سامنے آگیا۔

سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے بختاور بھٹو نے لکھا کہ 'آصف زرداری کو کورونا کے بعد کے کچھ مسائل کا سامنا ہے، ان کے پھیپھڑوں کے قریب دوبارہ پانی جمع ہوگیا ہے، آپ سب کے پیغامات اور دعاؤں کا شکریہ'۔

جیو نیوز کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے آصف زرداری سیلاب کے دوران بھی نظر نہیں آئے، ان کے بچے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پہنچ رہے ہیں۔

P @AAliZardari experiencing some post covid concerns - reappearance of water near lung (did procedure last month in Karachi too) which is why he has not been physically seen during floods but blessed with children who have been going in his stead. Thank u 4 all msgs & prayers????❤️