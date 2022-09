ایران میں مظاہرین سے یکجہتی، ترکش گلوکارہ نے سٹیج پر اپنے بال کاٹ دیئے

استنبول (آئی این پی) ایران میں پولیس کی تحویل میں نوجوان مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں مظاہروں کا آغاز ہوا جو اب بیرون ممالک میں بھی طول پکڑ رہا ہے۔ اب مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ترکیہ سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ترکش گلوکارہ ملک موسو پرفارمنس کے دوران ایرانی خواتین سے اظہار یکجہتی کے لیے سٹیج پر اپنے بال کاٹ رہی ہیں۔ اس موقع پر کانسرٹ میں موجود شرکا ملک موسو کے اس اقدام کو خوب سراہتے ہیں اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔

Turkish singer @MelekMosso cuts off her hair on stage in solidarity with the Iranian women. Thank you Melek!#MahsaAmini #مهسا_امینی #IranProtests2022 pic.twitter.com/ZjISxjGkAL