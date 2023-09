امریکی وزیر خارجہ کی میوزک ڈپلومیسی ،ہر کوئی خوشگوار حیرت میں مبتلا

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن)موسیقی کے دیرینہ پرستار امریکہ کے اعلیٰ سفارت کار انٹونی بلنکن نے بدھ کو گٹار پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک نئی مہم کا افتتاح کیا۔

اس نئے اقدام یعنی ”میوزک ڈپلومیسی“ کے تحت اعلیٰ امریکی فن کاروں کو چین اور سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں بھیجا جائے گا۔

امریکی محکمہ خارجہ کے دفتر استقبالیہ میں جاز آئیکون ہربی ہین کوک، نروانا اور فو فائٹرز سے مشہور ہونے والے ڈیوے گروہل اور ابھرتے ہوئے پاپ سنگر گائل کی پرفارمنس کے بعد بلنکن نے خود اسٹیج پر پہنچ کر گٹار سنبھالا اور ازراہ مذاق کہا، ’اب میرے لیے میدان خالی کردیں‘۔

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK