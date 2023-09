چیئرمین پی سی بی کے بھارت کو دشمن ملک کہنے پر سوشل میڈیا صارفین کا رد عمل

لاہور (ویب ڈیسک) بھارت کو دشمن ملک کہنے پر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین ذکا اشرف کو سوشل میڈیا پر ایک طرف تنقید کا سامنا کرنا پڑ ا تو دوسری طرف کئی لوگ ان کے حق میں بول پڑے۔

چیئرمین پی سی بی کے بیان کے بعد بھارتی مبصر وکرانت گپتا نے کہا کہ ذکا اشرف نے نو بال کرائی ہے۔

Zaka Ashraf is briefing about central contracts and requesting the nation to Back, the Team????.#ZakaAshraf #WC2023 #PakistanTeam pic.twitter.com/7T6L9P3UJs