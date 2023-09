ورلڈکپ، بھارت نے حیدرآباد میں قومی ٹیم کیلئے کیا خصوصی انتظامات کیے؟جانیے

حیدر آباد (ویب ڈیسک) ورلڈکپ کیلئے بھارت پہنچنے والی پاکستان کرکٹ ٹیم کیلئے کیے گئے خصوصی انتظامات سامنے آگئے۔

نجی ٹی وی" ایکسپریس نیوز "کے مطابق بھارتی حکام کی جانب سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو 2مذہبی تہواروں کے باعث فول پروف سیکیورٹی سمیت پریکٹس سیشن کیلئے صبح 8 سے دوپہر 12 بجے تک کا وقت دیا گیا ہے۔قومی ٹیم کو نیوزی لینڈ کے خلاف وارم اَپ میچ سے قبل پریکٹس کیلئے حیدرآباد کے راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں 7 پچز مہیا کی گئیں ہیں، جس پر قومی کرکٹرز اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کریں گے۔

اسی طرح اسپنرز کی تیاری کیلئے بھی دوستانہ پچز بنائی گئی ہیں تاکہ پریکٹس سیشنز کے دوران کھلاڑی کنڈیشنز کا فائدہ اُٹھا سکیں۔کپتان بابراعظم پُراعتماد ہیں کہ بھارتی سرزمین سے ہم آہنگ ناہونے کے باوجود ٹورنامنٹ میں اچھا آغاز کرنے کی کوشش کریں گے۔دوسری جانب قومی ٹیم کے کپتان بابراعظم، فاسٹ بولر شاہین آفریدی، حسن علی، حارث رؤف، افتخار احمد، سلمان علی آغا، فخر زمان، محمد وسیم جونیئر، محمد حارث اور زمان خان نے آپشنل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔

Diving into the training session in Hyderabad with a purpose #WeHaveWeWill | #CWC23 pic.twitter.com/ZzDdMNBDWN