شاہ رخ خان نے اپنی فلم ’جوان‘ کی کامیابی پر مداحوں کو بڑا تحفہ دینے کا اعلان کر دیا

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان نے اپنی بلاک بسٹر فلم ‘جوان’ کی شاندار کامیابی پر اپنے مداحوں کے لیے ‘بائے 1 گیٹ 1′ یعنی ایک ٹکٹ خریدنے پر ایک ٹکٹ مفت دینے کا اعلان کیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق

بھارتی میڈیا کے مطابق شاہ رخ خان کی فلم ‘جوان’ نے بھارت سمیت دنیا بھر سے ایک ہزار کروڑ روپے سے زائد کی کمائی کرلی ہے، جس میں سے فلم ‘جوان’ نے 576 کروڑ روپے صرف بھارت سے کمائے۔

اس شاندار کامیابی پر کنگ خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (ٹوئٹر) پر اپنے مداحوں کے لیے ایک خاص آفر کا اعلان کیا ہے۔

Bhai ko, behen ko…

Dushman ko, Yaar ko…

And of course, apne Pyaar ko…

Kal Jawan dikhaaiyega!



Chacha-Chachi, Phoopha-Phoophi, Maama-Maami…

Yaani Poore Parivaar ko.

Sab ke liye ek ke saath ek free ticket!!!



Toh kal se… Parivaar, yaar aur pyaar… Just Buy 1 ticket and get the… pic.twitter.com/Qr9gI4ihcO