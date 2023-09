اسامہ میر کی کین ولیمسن کو خوبصورت گیند ،

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Beautiful bowling by Usama Mir. He deserved the wicket of Williamson. But once again so many dropped catches off Usama’s bowling????‍♂️????‍♂️ #PAKvNZ pic.twitter.com/2o0ANh6lPe