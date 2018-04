این ڈی ایس کے دفتر کے باہر 2 دھماکے، 7 افراد جاں بحق 20 زخمی

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغان دارالحکومت کابل میں خفیہ ایجنسی این ڈی ایس کے دفتر کے قریب 2 دھماکوں کے باعث 7 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہوگئے، جاں بحق افراد میں ایک صحافی بھی شامل ہے۔

افغان میڈیا کے مطابق کابل کے علاقے ششدرک میں افغان انٹیلی جنس ایجنسی این ڈی ایس کے دفتر کے باہر ایک خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ دھماکے کے بعد لوگ امدادی کارروائیوں کیلئے جمع ہوئے تو دوسرے حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑالیا جس کے نتیجے میں ایک صحافی سمیت کئی افراد جاں بحق ہوئے۔

Wounded ones of the first explosion are taken to the hospital.

امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے کابل ایمبولینس سروس کے چیف محمد عاصم کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ پہلے دھماکے میں 3 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے تھے۔ پولیس افسر جان آغا کا کہنا ہے کہ پہلے دھماکے کے تھوڑی ہی دیر بعد دوسرا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک صحافی جاں بحق اور 2 مزید افراد زخمی ہوئے ۔ کابل کے پولیس چیف کا کہنا ہے کہ خود کش حملہ آوروں نے افغان خفیہ ایجنسی کے علاوہ دفتر خارجہ کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔پولیس حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔

I was awaken by a huge blast around 8 in the morning. The blast happened on ShashDarak Road not very from us.And then was having breakfast when the 2nd blast happened on Makroreyan. Both very loud and shook our residential apartment. #Kabulbleeds pic.twitter.com/K5hKa6w0iS