ہمارا ہر قدم پاکستان کےلئے اٹھے گا: عمران خان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے ہمارا ہر قدم پاکستان کےلئے اٹھے گا۔چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے لاہور میں کامیاب جلسے پر پارٹی رہنماؤں اور عوام سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ مینار پاکستان کے سائے تلے سیاسی تاریخ کا نیا ریکارڈ قائم ہوا جہاں پرقوم اورلیڈرشپ نے مل کر تجدید عہد کیا۔عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو مضبوط اورمستحکم بنائیں گے، ہمارا ہرقدم پاکستان کےلئے اٹھے گا، نئے پاکستان میں عوام خوشحال اورادارے مضبوط ہوں گے۔

I want to thank the people of Lahore and those who came from all parts of the country for the #MotherOfAllJalsas in Pakistan's history. I must also commend Aleem and his team for the excellent organisation. pic.twitter.com/ZexWzyzg8M