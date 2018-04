اکشے کمار کا فلم رستم میں پہنی گئی فوجی وردی نیلام کرنے کا اعلان، مداحوں کی تنقید

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکار اکشے کمار اور اہلیہ ٹوئنکل کھنہ کو فلم رستم میں پہنی گئی وردی نیلام کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وردی کی نیلامی کا اعلان ٹوئنکل کھنہ نے ٹوئٹر پر کیا تو عوام نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ مسلح افواد کی وردی نیلام کرنا ان کی توہین ہے۔

بالی ووڈ سپر سٹار اکشے کمار نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی ٹوئٹ میں فلم ’رستم‘ میں پہننے والی بھارتی بحریہ کی اصلی وردی کی نیلامی کا اعلان کیا تاکہ نیلامی سے حاصل ہونے والی آمدنی کو جانوروں کے تحفظ اور فلاحی کاموں کیلئے استعمال کیا جاسکے تاہم اکشے کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ان کی اہلیہ اور بالی ووڈ اداکارہ نے بھی اپنے انسٹا گرام پر اکشے کی وردی کی نیلامی کا اعلان کیا جس پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔

Hi all ????????‍♂️ I'm thrilled to announce that you can bid to win the actual naval officer uniform I wore in Rustom! Auction's proceeds will support the cause of animal rescue and welfare. Place your bid at https://t.co/6Qr0LRnTFm! pic.twitter.com/FF23tlogs1