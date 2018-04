بھارت کے معروف گلوکار ”یو یو ہنی سنگھ“نے پاکستانی گلوکار کے نئے گانوں پر تعریفوں کے پل باندھ دئیے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) معروف بھارتی گلو کار ہنی سنگھ نے پاکستانی گلوکار سجاد علی کے نئے گانے کی دل کھول کر تعریف کردی ۔

گانوں کی دل کھول کر تعریف کی۔ پاکستانی گلوکار سجاد علی کا حال ہی میں نیا گانا ”لگا یا دل “ریلیز ہوا جسے نہ صرف پاکستان میں پذیرائی ملی بلکہ بھارت میں بھی اسے خوب پسند کیا گیا ۔گلوکار سجاد علی کے نئے گانے "لگایا دل" پر تبصرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ہنی سنگھ نے ان الفاظ میں تعریف کی کہ گانے کی شاعری اپنے اندر بہت گہرے معنی سموئے ہوئے ہے۔ انہوں نے گانے کی ایک لائن بھی شئیر کی " زندگی میں پھر ہنسا نہیں"۔

One more classic by Sajjad Ali ji

بھارتی گلو کار کی جانب سے تعریفوں کے بعد سجاد علی نے بھی فورا ًجواب دیا کہ یہ لائن انکی بھی پسندیدہ ہے اور ہنی سنگھ کا شکریہ "لو یو" کے الفاظ میں کیا۔

My favourite line too :) love to you, YO YO ! https://t.co/M07oRaoYI4